Roksana Węgiel i Mata połączyli siły. Wydali właśnie piosenkę pt. "Falochrony". Na platformie YouTube pojawił się już teledysk do ich wspólnego kawałka, w którym nie brakuje czułych gestów rapera i piosenkarki. Po odsłuchaniu piosenki myślę, że to będzie kolejny... letni hit.

Roxie Węgiel i Mata wydali wspólny kawałek. Fot. YouTube / Mata

Jak do tej pory Matę, czyli Michała Matczaka mogliśmy częściej usłyszeć w raperskich kawałkach, z kolei Roksana Węgiel śpiewała raczej popowe piosenki. Ostatnio ci znani artyści młodego pokolenia spotkali się w studiu i... nagrali razem utwór "Falochrony".

Tekst piosenki nawiązuje do tzw. "love songu". Ma letni radiowy vibe. Do wakacji i miłosnej historii nawiązuje też teledysk. Widzimy tam Roxie i Matę przytulających się. W pewnym momencie on głaszcze ją po włosach, a w innym kadrze kupuje jej plastikowy pierścionek.

W refrenie słyszymy:

Skaczę po falochronach. Kiedy słońce zachodzi za ocean,

to chcę być znowu w Twych ramionach. Ale błądzę, a ty nie otwierasz ich.

Utonę w twoich słowach. Tylko powiedz coś, nie będzie ważne nic.

Zacznijmy to od nowa.

Piosenka "Falochrony" cieszy się dużą popularnością. Ma ponad 214 tys. wyświetleń na YT. "Dobry teledysk, fajnie, że Matczak wraca do utworów, w których pokazuje, że ma dobrą dykcję"; "Fajne letnie brzmienia"; "Taka typowo do radia" – piszą fani i... trudno się z nimi nie zgodzić. Myślę, że ten duet zagości na niejednej playliście w te wakacje.

Mata i Roxie o kulisach współpracy

Matczak w jednym z wywiadów zdradził, jak to się stało, że nagrał piosenkę z Roxie. – Spotkaliśmy się przypadkowo w studiu. Roxie z Kevinem mieli sesję tam, gdzie ja najczęściej nagrywam. Akurat wróciłem po okulary, bo zapomniałem. Wchodzę tam do studia i słucham tej muzyki, co leci. Beat bardzo fajny. I tak sobie myślę: może coś dodam od siebie, może coś podpowiem. Zostałem na dłużej. Fajnie nam się tam siedziało. Dograłem moją część. Powstała piosenka. I to w sumie cała historia – mówił w rozmowie z RMF FM.

Okazało się, że Węgiel jest fanką Maty. – Przed maturą towarzyszyła mi piosenka Michała "100 dni do matury" i dawała mi dużo takiego luzu i spokoju. I zdałam maturę. Także ta piosenka dała mi dużo siły i motywacji. My z Kevinem bardzo często słuchamy piosenek Michała. Bardzo lubimy wiele jego numerów – dodała wokalistka.

To nie pierwszy raz, gdy Roksana Węgiel współpracuje z raperami...

Roksana Węgiel od pewnego czasu eksperymentuje w swojej twórczości muzycznej. Nie unika już mocniejszych brzmień. Przekonaliśmy się o tym w lutym, gdy ukazała się piosenka "Nie mów, że kochasz", którą wykonała ze Smolastym.

Ponadto w lipcu Roxie po raz pierwszy widzieliśmy u boku... Maty i White'a 2115. Raperzy wydali kawałek "1 na 100". Węgiel miała tam swój udział w... teledysku. Wyglądała niczym Barbie.