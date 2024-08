Poseł Lewicy założył zbiórkę do 15-latka, który nie ma domu

Poseł Litewka poświęcił tej sytuacji jeszcze kilka postów. "Właśnie zadzwonił Sebastian z mamą. Dosłownie stoją na ulicy, zapłakani i przerażeni. Przerażeni skalą sytuacji, która momentalnie ich przerosła. W byłej szkole Sebastiana grono pedagogiczne zobaczyło post i wydzwaniali do chłopca i mamy. Chłopak ma 15 lat, mimo pięknej postawy też targają nim emocje i to, co się wydarzyło. Musiałem go uspokoić, że to nie żarty ani oszustwo" – czytamy w jednym z nich.