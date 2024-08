Polskie hotele jakością potrafią dorównywać tym w Turcji , a już na pewno są znacznie lepsze niż znaczna część we Włoszech, Hiszpanii, czy Grecji . Jednak przebicie się do świadomości naszych klientów nie jest łatwe. Ale za sprawą jednego filmiku pięciogwiazdkowy obiekt z Dolnego Śląska doczekał się milionowego zasięgu.

Banalnie prosta reklama polskiego SPA, a ludzie nie mogą przestać się śmiać

A na czym polega jego magia? Na największej możliwej prostocie, która jest zabawna. Podczas nagrania przedstawicielka obiektu pokazuje kolejne miejsca hotelu i obojętnym tonem tłumaczy, co się tam robi. Wskazując basen, mówi "tu się pływa", przy barze wspomina, że to coś "dla dorosłych", pokazując łóżko, wyjaśnia, że tam się śpi, przy saunie wspomina, że "tu ciepło", a przy wannie do kąpieli lodowej "tu zimno".

Internet zakochał się w Elements Hotel & SPA. "Wnioskuję o premię dla Pani"

Całość jest tak humorystyczna, a obojętność prowadzącej tak groteskowa, że internet pokochał całą reklamę. 1,5 mln jest na to dobrym dowodem, ale jeszcze lepszym jest ponad 4,5 tys. komentarzy i ponad 205 tys. reakcji. A wszystko w ok. dobę od publikacji

"Jedyna reklama, którą obejrzałam do końca", "Nie no cudowna reklama. Pani, która występuje, powinna dostać podwyżkę za swoją dobrą robotę", "Wiele podobnych reklam widziałem, ale ta wyjątkowo przyciąga obojętnością. Idę w to!", "Lepszej reklamy hotelu nie widziałam", "Ta kobieta to skarb dla firmy", "To jest pierwsza reklama, po której chcę gdzieś pojechać" – pisali kolejni zachwyceni internauci.