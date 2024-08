Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Jennifer Lopez i Ben Affleck wrócili do siebie po 20 latach rozłąki. Tym razem miała być miłość do grobowej deski... Najnowsze doniesienia zagranicznych mediów są jednak mocno niepokojące. Piosenkarka miała złożyć pozew o rozwód. Pojawiły się też wieści o powodach rozpadu ich małżeństwa.

Rozwód Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Fot. Cover Images/East News

"New York Post" podaje, że Jennifer Lopez jako powód rozstania z Benem Affleckiem podała "różnice nie do przeskoczenia". Co dokładnie poróżniło parę? Tego nie wiadomo. "Daily Mail" dowiedział się natomiast, że 55-letnia artystka złożyła pozew o rozwód 22 sierpnia, czyli akurat w drugą rocznicę ich ślubu.

Według portalu "wybór tej daty nie był przypadkowy". – Jennifer powiedziała, że ​​ma dość upokorzeń ze strony Bena. Poczekała do drugiej rocznicy, bo chciała, żeby jeszcze bardziej go to dotknęło – przekazał informator serwisu.

Lopez miała również podać datę separacji z mężem. Od 26 kwietnia 2024 roku mieli żyć już osobno. "Zrzekła się również praw do alimentów i poprosiła o zmianę nazwiska z Affleck na Lopez" – czytamy.

Z kolei TMZ doniosło, że "para nie zawarła umowy przedmałżeńskiej". "Lopez była w Nowym Jorku w dniu rozstania, bo przygotowywała się wówczas do prowadzenia jednej z gali. Potem pojawiła się na czerwonym dywanie sama. Gdy było wiadomo, że to już koniec, Affleck miał wyprowadzić się z ich willi i wynająć dom" – dowiadujemy się z zagranicznych mediów. Potem aktor miał kupić sobie nowe lokum, a ich wspólny dom trafił ponoć na sprzedaż.

Dodajmy jednak, że sami zainteresowanie nie skomentowali medialnych doniesień o rozwodzie.

Historia "Bennifer"

Przypomnijmy: Jennifer Lopez i Ben Affleck po raz pierwszy spotykali się pomiędzy 2002 a 2004 rokiem. W tamtym czasie byli jedną z bardziej medialnych par (okrzykniętą mianem Bennifer), którą prasa śledziła na każdym kroku.

Para już wtedy zaręczyła się po raz pierwszy. Jednak przed ślubem zakończyli swój związek. Po latach J.Lo przyznała, że nadmierne zainteresowanie mediów było jedną z przyczyn ich rozstania. Gwiazda zdradziła, że ponadto doświadczyła wtedy rasizmu, bodyshamingu i seksizmu.

– To było brutalne. Byliśmy tak krytykowani, że to zniszczyło nasz związek od środka, ponieważ byliśmy po prostu zbyt młodzi, aby zrozumieć, co naprawdę jest najważniejsze w życiu – powiedziała na łamach magazynu "Rolling Stone".

Kolejne dwie dekady spędzili osobno. Jennifer w latach 2004-2014 była żoną wokalisty Marca Anthony'ego, z którym ma dwójkę dzieci. Bezpośrednio przed Affleckiem spotykała się z baseballistą Alexem Rodriguezem.

Affleck z kolei od 2005 do 2018 roku był mężem aktorki Jennifer Garner, z którą doczekał się trójki dzieci. Przed związkiem z Lopez aktor wzbudzał zainteresowanie prasy ze względu na związek z młodszą o kilkanaście lat Aną de Armas, z którą poznali się na planie filmu "Głęboka woda".

Lopez i Affleck po tych wszystkich życiowych doświadczeniach i rozpadzie dotychczasowych relacji, znów się spotkali. W mediach pojawiały się zdjęcia paparazzi z ich randek. Niedługo później ogłosili, że znów są razem.

Aktor oświadczył się ukochanej po raz drugi. "W sobotę wieczorem w moim ulubionym miejscu na ziemi (w kąpieli z bąbelkami), mój piękny ukochany ukląkł na jedno kolano i oświadczył się" – relacjonowała gwiazda.

"Byłam totalnie zaskoczona. Po prostu patrzyłam mu w oczy, uśmiechając się i płacząc, a jednocześnie starając się zrozumieć, że po 20 latach to wszystko dzieje się na nowo" – wyjaśniła.

Ze ślubem nie czekali długo. Lopez początkowo nie brała nawet pod uwagę tego, że kiedyś jeszcze mogliby się rozstać. – Nie sądzę, abyśmy wrócili do siebie, gdybyśmy sądzili, że tak może się to skończyć – stwierdziła w jednym z wywiadów. Z medialnych doniesień wynika jednak, że wiele się w tym temacie zmieniło.