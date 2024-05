Kolejny kryzys w związku Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Aktor miał się wyprowadzić z domu

Jennifer Lopez i Ben Affleck nosili miano wzorowej pary. Jednak w ostatnim czasie nie brakowało spekulacji na temat kryzysu w ich małżeństwie. Coraz nowe wieści nieustannie szokują media. Jak donoszą media, aktor kilka tygodni temu miał wyprowadzić się z domu, w którym mieszkał razem z JLo.

Problemy w małżeństwie Lopez i Afflecka. Informator zdradza szczegóły Fot. Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Media na całym świecie oraz zagorzali fani amerykańskiego show-biznesu, byli wniebowzięci kiedy na jaw wyszło, że Jennifer Lopez i Ben Affleck postanowili do siebie wrócić. Mało tego, po prawie 20 latach od rozstania stanęli na ślubnym kobiercu.

Nie krótko po tym, do mediów dotarły plotki na temat kryzysie w ich relacji. Gdy emocje opadły, Lopez nadal chciała się skupiać na swojej pracy zawodowej, natomiast Affleck nie do końca się na to godził.

Teraz wokół relacji tych dwojga ponownie zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą spekulacji dotyczących kryzysu w ich małżeństwie, z którym podobno ma zmagać się hollywoodzka para. W mediach pojawiły się nawet głosy, że mają rozważać rozwód. Te w ostatnim czasie przybierają na sile.

Niedawno zakochani pojawili się publicznie podczas wypadu na szkolny występ 15-letniej córki Afflecka z poprzedniej relacji. Niestety nawet to nie ostudziło plotek o rozwodzie. Media na całym świecie nie omieszkały pominąć ich oziębłej relacji. Jak donoszą, Affleck już jakiś czas temu miał się wyprowadzić z ich wspólnego domu "kilka tygodni temu". Aktor i wokalistka mają mieszkać teraz osobno.

Jak donosi "Us Weekly", para nie rozstała się, ale przez chwilowe problemy w ich związku zdecydowali się zamieszkać osobno. Przypomnijmy, że niedawno wokalistka intensywnie przygotowywała się trasy koncertowej. Jak zdradził informator serwisu, problemy małżeńskie zakochanych miały pojawić się po tym, jak Lopez ponownie zaczęła koncentrować się na swojej pracy.

"Jen i Ben mają problemy w swoim małżeństwie. Zaczęli mieć problemy kilka miesięcy temu, kiedy Jen zaczęła zwiększać zaangażowanie w pracę i przygotowywać się do trasy koncertowej" – wyznał informator cytowany przez "Us Weekly".