Upały nie odpuszczą. IMGW ostrzega przed ekstremalnym zagrożeniem. Fot. IMGW

"Gorące, suche dni sprzyjają wzrostowi zagrożenia pożarowego. W związku z tym zachowajmy ostrożność planując wycieczki na łono natury" – prosi w komunikacie IMGW.

W Polsce mogą wystąpić niebezpieczne pożary

Chodzi o to, że w naszym kraju zagrożenie pożarowe jest bardzo wysokie. Szczególnie niebezpiecznie jest w pasie od Podlasia, przez Warmię i Mazury, centrum, aż po okolice Wrocławia. Tam alert ma stopień ekstremalnego.

Jeśli jednak już jesteśmy w lesie i tam odpoczywamy, trzeba pamiętać o zasadach, o których przypomina straż na swojej stronie:

wyznaczanie stałych miejsc na rozpalanie ognisk dokonuje służba leśna i służba parków narodowych lub właściciele lasu z określeniem miejsca, czasu i warunków posługiwania się otwartym ogniem; palenie ognisk nie może być wykonywane bliżej niż 6 m od stojących drzew, a wysokość płomienia nie powinna przekraczać 2 m; przed przystąpieniem do palenia ogniska należy dookoła usunąć pokrywę gleby do warstwy mineralnej na szerokości co najmniej 1 m; palenie ogniska powinno odbywać się pod ciągłym nadzorem; w przypadku zaistnienia groźby powstania pożaru należy natychmiast przystąpić do likwidacji ogniska; po wypaleniu się ogniska należy dokładnie zasypać je ziemią lub zalać wodą.

A co widać w nowych prognozach? W poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie od 22°C, 25°C na północy i zachodzie Polski, do 26°C, 30°C na południu i południowym wschodzie, a nad morzem będzie około 20°C. Podobnej pogody możemy spodziewać się we wtorek.

Jaka będzie pogoda w kolejnych dniach?

Jeśli chodzi o środę, to temperatura maksymalna wyniesie od 24°C do 29°C, a jedynie nad morzem od 20°C do 24°C. W czwartek temperatura maksymalna będzie się mieścić w przedziale od 26°C do 30°C, nad morzem około 23°C. Bardzo podobnie będzie też w piątek – tego dnia też czekają nas wysokie temperatury. Nieco chłodniej będzie dopiero w sobotę – wtedy na termometrach zobaczymy temperaturę maksymalną od 19°C nad morzem, 22°C, 26°C na zachodzie, do około 30°C na wschodzie Polski.

