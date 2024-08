O tym, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej planują ślub kościelny huczało w mediach już od kilku miesięcy. W maju tego roku wokalistka brała jeszcze udział w tanecznym show Polsatu w "Tańcu z gwiazdami", gdzie, choć nie wygrała, to jej udział wzbudzał wielkie zainteresowanie.

19-letnia artystka i jej starszy o osiem lat ukochany powiedzieli sobie sakramentalne "tak" 25 sierpnia w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. To okolice, z których pochodzi Roxie.

Na tę okazję panna młoda miała przygotowanych kilka kreacji. W ich wyborze pomagała jej weeding planerka Izabela Janachowska . Do kościoła Węgiel wybrała się w klasycznej sukni koronkowej o kroju rybki z długim trenem. Miała również długi ciągnący się welon obszyty koronką. Z kolei pan młody miał na sobie jasny garnitur, a do tego brązowe buty.

Młoda para pod kościół podjechała białym luksusowym McLarenem. Świątynia była przystrojona mnóstwem świec. Do ołtarza Roxie Węgiel prowadził tata Rafał. Mężczyzna z trudem powstrzymywał wzruszenie. W sieci możemy obejrzeć wiele ujęć z tamtych momentów.

Oczywiście nie zabrakło także mam państwa młodych. Edyta Węgiel i Anna Mglej towarzyszyły młodej parze. Gdy po mszy wszyscy pozowali do wspólnego zdjęcia, można było zauważyć, jakie wybrały na tę okazję stylizacje.

Potem wszyscy udali się na wesele do winnicy "Piwnice Półtorak" na Podgórzu Dynowskim w Witryłowie. To tam kręcono zdjęcia do 10. edycji "Masterchefa" czy serialu "Wataha".