Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że w poniedziałek będzie słonecznie, a jedynie w centrum i na południu kraju miejscami zachmurzenie wzrastać będzie do dużego i tam możliwy jest przelotny deszcz.

Pogoda na całą końcówkę sierpnia

Na północy i miejscami na zachodzie temperatura maksymalna wyniesie od 18°C do 24°C, na pozostałym obszarze od 25°C do 28°C, a jedynie na południowym wschodzie jeszcze około 30°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmienny.

"We wtorek pogodnie, za wyjątkiem południa i wschodu, gdzie będzie oddziaływać pofalowany front, i tam spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w górach. Najcieplej na południu, w centrum i na wschodzie temperatura od 25°C do 30°C, tylko nad morzem 20-23°C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h" – czytamy w biuletynie IMGW.