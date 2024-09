Nissan Qashqai korzysta z zaawansowanego silnika z turbodoładowaniem, który generuje i przekazuje energię do silnika elektrycznego o mocy 140 kW lub akumulatora o pojemności 1,8 kW a łączna moc całego układu to aż 190 KM! Unikalny układ napędowy e-POWER sprawia, że koła napędzane są w samochodzie wyłącznie przez silnik elektryczny, w przeciwieństwie do rozwiązań w tradycyjnych hybrydach.