Szopa przerwał milczenie. Poszukiwany biznesmen znów domaga się listu żelaznego

We wtorek 3 września prokuratura wydała za twórcą firmy Red is Bad Pawłem Szopą list gończy. Podejrzewa się go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Biznesmen za pośrednictwem swoich prawników wysłał do redakcji naTemat.pl oświadczenie, w którym tłumaczy swoje racje oraz zwraca się do sądu ws. listu żelaznego.