To kolejna odsłona afery, która zaczęła się wiosną 2024 r. Filip Chajzer wydał wtedy oświadczenie w sprawie oskarżeń matki 7-letniego Oskara. Kobieta twierdziła, że fundacja znanego dziennikarza przestała przelewać pieniądze zebrane na leczenie jej ciężko chorego synka.

Monika K. oskarżała Filipa Chajzera

"Moje marzenia zostały zabite. Zostałem oszukany. Moja Fundacja została okradziona, a strona www zablokowana. Sprawę zgłosiłem do prokuratury. Regularnie do dziś stawiam się na przesłuchaniach na Policji. Przekazuje również rachunki wysyłane przez Panią Monikę, a dodam, że moja Fundacja nie jest jedyną, która aktualnie nie wypłaca jej środków. Weryfikuje" – pisał dziennikarz na Facebooku.

Chajzer tłumaczył, że w pewnym momencie jego fundacja stała się organizacją służącą pomocy wyłącznie jednemu dziecku, z "wątpliwą bazą" do prowadzania innych akcji. Jak podkreślał, dzięki jego zaangażowaniu zebrano ponad milion złotych, "jednak Pani Monika dalej potrzebowała trzech milionów. Kiedy pytałem, po co, skoro są pieniądze na koncie, słyszałem, że dziecko umiera. Dziś słyszę to samo".