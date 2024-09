"Dziś o 6:00 rano Policja na polecenie prokuratury zapukała do mojego mieszkania z nakazem przeszukania. Sprawa dotyczy Marszu Niepodległości 2018" – napisał w serwisie X Mateusz Marzoch.

Tego dnia policja przeprowadziła rewizję także u Roberta Bąkiewicza. Prokurator Norbert Woliński, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w rozmowie z WP potwierdził, że chodzi o "przestępstwa popełnione podczas Marszu Niepodległości , który odbył się 11 listopada 2018 w Warszawie". Dotyczy to przewinień z art. 119 par. 1 i 126a kk.

– To przeszukanie dotyczy spraw z 2018 roku, konkretnie Marszu Niepodległości. To był największy Marsz Niepodległości - grubo ponad pół miliona ludzi. Prokuratura poszukuje jednego człowieka, który na tym zgromadzeniu miał kogoś zastraszać, używać gróźb karalnych – przekazał dziennikarzom Bąkiewicz.

Prok. Woliński wyjaśniał z kolei, że zabezpieczono nagranie, na którym jeden z uczestników kieruje groźby karalne wobec innej osoby, a ubiór i zachowanie mają świadczyć o tym, że przynależał on do Straży Narodowej. – Ustalono, że na stronie Marszu Niepodległości funkcjonował elektroniczny formularz, stąd dane ochotników musiały być gromadzone – dodał.

Głos zabrał też Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, który przekazał, że w środę stawił się w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. "Byłem przesłuchiwany w sprawie Marszu Niepodległości 2018. Prokuratura na 2 miesiące przed Marszem Niepodległości żąda dostępu do nośników danych Stowarzyszenia. To działania o znamionach inwigilacji. Prokuratura zapowiedziała siłowe wejście do siedziby" – napisał.