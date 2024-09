O tym, że Elton John jest jednym z największych artystów w historii muzyki popularniej, chyba nie trzeba nikomu przypominać. 77-latek pojawia się na scenie od 1962 roku. Ma na swoim koncie ponad 300 mln sprzedanych płyt. W swojej bogatej historii wypromował takie hity, jak: "I'm Still Standing" czy "Sacrifice".

John w ubiegłym roku stwierdził, że będzie kończył karierę sceniczną. Dał wielki koncert w stolicy Szwecji w ramach trasy koncertowej "Farewell Yellow Brick Road" . To było już czterdzieste dziewiąte tournée artysty.

I choć Brytyjczyk zapowiedział, że to koniec, to zaznaczył, że "wciąż jest otwarty na okazjonalne występy" i może udzielać się artystyczne pod wieloma innymi względami.

Elton John ma problemy zdrowotne

"Latem zmagałem się z infekcją oka, która niestety sprawiła, że mam ograniczone widzenie w jednym oku. Leczę się, ale jest to niezwykle powolny proces i minie trochę czasu, zanim wzrok powróci do chorego oka " – napisał w oświadczeniu na Instagramie .

John podkreślił, że jest bardzo wdzięczny wszystkim osobom, które zajmowały się opieką nad nim. We wspomnianym komunikacie napisał o poświęceniu medyków i swoich bliskich. Choć proces rekonwalescencji jest długi i mozolny, to muzyk przyznał, że widzi pozytywne efekty. I już nie może doczekać się, gdy w pełni wróci do zdrowia.