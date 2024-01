Ostatnia statuetka do kolekcji. Elton John osiągnął coś, co udało się tylko 19 osobom

Za nami 75. ceremonia wręczenia Emmy. Podczas gali nagrodę wręczono m.in. Eltonowi Johnowi, który tym samym dołączył do elitarnego grona laureatów EGOT. Takim tytułem może pochwalić się wyłącznie kilkanaście osób. 76-letni brytyjski muzyk nawet nie odebrał statuetki ze sceny.

Elton John znalazł się w gronie laureatów EGOT. Co to znaczy? Fot. ImagePressAgency / face to face / REPORTER

Emmy 2023: Elton John zdobył tytuł EGOT

Telewizyjne nagrody Emmy za 2023 rok zostały przyznane Peacock Theatre w Los Aneles z niemałym opóźnieniem. Wszystko z powodu trwających od maja do listopada ubiegłego roku strajków - najpierw scenarzystów, potem aktorów.

Wśród tegorocznych zwycięzców Amerykańska Akademia Telewizyjna wymieniła m.in. "Sukcesję", "The Bear" i "Awanturę", czyli produkcje, które triumfowały osatnio także podczas Złotych Globów.

W trakcie uroczystości Emmy jedna ze statuetek przypadła Eltonowi Johnsowi za transmitowany na platformie Disney+ film koncertowy "Elton John Live: Farewell From Doger Stadium". Choć w nocy z poniedziałku na wtorek autor piosenek "I'm Still Standing" i "Rocket Man" nie był obecny na sali w Peacock Theatre, dzięki tej wygranej stał się częścią elitarnego klubu znanego jako EGOT.

EGOT to skrótowiec oznaczający cztery najważniejsze wyróżnienia kulturalne w USA: telewizyjne Emmy, muzyczne Grammy, filmowe Oscary i teatralne Tony.

Przypomnijmy, że 76-letni piosenkarz ma na swoim koncie aż sześć nagród Grammy (m.in. w kategorii Grammy Legend Award), statuetkę Tony za muzykę oryginalną do musicalu "Aida" z 1999 roku i dwa Oscary za utwory "Can't You Feel the Love Tonight" z filmu animowanego "Król Lew" i "I'm Gonna Love You Again" z "Rocketmana".

Grono EGOT zasila łącznie tylko 19 osób. Na krótkiej liście nazwisk wymieniono m.in. Richarda Rodgersa ("Dźwięki muzyki"), Ritę Moreno (musical "West Side Story"), Audrey Hepburn ("Śniadanie u Tiffany'ego" i "Rzymskie wakacje"), Andrew Lloyda Webbera ("Upió w operze" i "Koty"), Violę Davis ("Płoty" i "Królowa wojownik"), Jennifer Hudson ("Dreamgirls") oraz Johna Legenda ("La La Land").

Elton John dziękuję za nagrodę Emmy

Nagrodzona podczas Emmy transmisja koncertu na Doger Stadium została nagrana w 2022 roku. Wcześniej ikoniczny muzyk wystąpił tam w 1975 roku. Miał wówczas 22 lata.

W oświadczeniu, będącym odpowiedzią na zwycięstwom John stwierdził, że jego podróż była "pełna pasji, poświęcenia i niezachwianego wsparcia fanów". "Dzisiejszy wieczór jest świadectwem potęgi sztuki i radości, jaką wnosi ona do życia każdego z nas. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie przez całą moją karierę. Jestem niesamowicie wdzięczny" – napisał.

Kto wygrał Emmy 2023?

Podczas 75. ceremonii wręczenia Emmy w kategorii "najlepszy serial dramatyczny" zwyciężyła "Sukcesja", w kategorii "najlepszy serial komediowy" - "The Bear", zaś za "najlepszy miniserial / serialową antologię" - "Awantura". Wśród nagrodzonych aktorów i aktorek znaleźli się m.in. Jeremy Allen White z "The Bear", Kieran Culkin z "Sukcesji", Steven Yeun z "Awantury", Quinta Brunson z "Misja: Podstawówka", Sarah Snook z "Sukcesji" i Ali Wong z "Awantury".

