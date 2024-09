SsangYong to koreańska firma z długimi tradycjami na polskim rynku, dlatego ma ona dosyć spore grono sympatyków. Może dlatego, że jej auta są nieszablonowe, jak na przykład testowany przeze mnie Musso Grand, czyli większa wersja Musso, którym jeździłem w kwietniu ubiegłego roku .

Nie będę się rozwodził na temat wyglądu auta, czy też jego sylwetki. To po prostu bardzo atletycznie prezentujący się pikap o wymiarach 5405 mm długości, 1950 mm szerokości i 1855 mm wysokości. Jego rozstaw osi wynosi 3210 mm, a waga 2175 kg. Przy dopuszczalna masie całkowitej wynoszącej 3260 kg łatwo policzyć, że maksymalnie przewieziemy nim 1085 kg.

Możemy go wyposażyć w pakę z tzw. hardtopem lub roletą. W naszym przypadku Musso woziło dodatkowo specjalną kapsułę kempingową, więc zamiast rolety mieliśmy metalową płytę osadzoną na siłownikach.

Jest zdecydowanie bardziej nowocześnie. Trącące myszką stare multimedia zastąpiono ponad 12-calowym wyświetlaczem dotykowym z w miarę czytelnym interfejsem, ale nie w momencie, gdy świeci słońce. Niestety zarówno ten ekran, jak i wyświetlacz z cyfrowymi zegarami chyba nie został pokryty powłoką ochronną, przez co trzeba się sporo natrudzić, żeby coś z nich odczytać przy dużym nasłonecznieniu.

No i bardzo brakowało Android Auto, co jest sporym minusem. To znaczy powinien działać po połączeniu smartfona przez kabel USB, ale w moim aucie był z tym problem. Wadą jest także nagłośnienie, które brzmiało fatalnie. Pochwalić muszę natomiast jakość kamery cofania, która przedstawiała obraz ostry jak żyleta. Halo, Stellantis, słyszycie?