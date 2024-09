Uczestnikom sondażu zadano pytanie, na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach do Sejmu. Największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska , na którą głos oddałoby 34,6 proc. badanych, czyli o 1,6 pkt. proc. więcej niż w sondażu przed miesiącem.

Na podium wskakuje jeszcze Trzecia Droga z wynikiem 9,7 proc. (–1,2 pkt proc.). Nieco mniej, bo 1 pkt proc. straciła Konfederacja . Z wynikiem 8,6 proc. wyprzedza Lewicę (8 proc., –1,9 pkt proc.). Miesiąc wcześniej to Lewica była przed Konfederacją. Jak pisze WP, 5,4 proc. respondentów nie wskazało ulubionej partii, zaś 1,3 proc. deklarowało wybór innej opcji.

Co oznaczają wyniki sondażu?

Komentujący je eksperci podkreślają, że na razie ujawniane co rusz afery nie zaszkodziły PiS-owi. To może zaskakiwać, ale oznacza też, że elektorat tej partii zwarł szeregi. Być może część osób uznała też, że odebranie PiS części subwencji to przesada i współczuje partii Kaczyńskiego.