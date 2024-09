– W polszczyźnie funkcjonowało od bardzo dawna. W moim indywidualnym leksykonie ono także istnieje. Nie wykreśliłem go między innymi dlatego, że dla mnie nie ma żadnych negatywnych skojarzeń. Dla mnie to po prostu określenie pewnych cech fizycznych, które – kiedy ludzi postrzegamy – dominują. Kiedy widzę osobę czarnoskórą, to w moim języku od razu otwiera się klapka ze słowem "Murzyn". I tak pewnie do śmierci będę miał – odpowiedział prof. Jerzy Bralczyk dziennikarzom portalu Kozaczek.

– Niedobrze jest, jeśli ktoś używa słów z chęcią dokuczenia komuś, obrażenia. Natomiast jeśli ktoś ich używa, bo dla niego to zwykłe, potoczne określenie, to ja w tym nic złego nie widzę – dodał prof. Bralczyk.

Sprawę przerabialiśmy już z gejami

Mamy w języku polskim na przykład słowo "gej". Ono funkcjonuje od niedawna, zaledwie jakieś 30 lat. Wcześniej mieliśmy klinicznie brzmiących "homoseksualistów" albo swojskich "pedałów". Problem polegał na tym, że to drugie określenie było i jest co najmniej niegrzeczne.

I powiedzmy sobie uczciwie: ja prof. Bralczyka trochę rozumiem. Przecież sam się uczyłem w szkole wierszyka o murzynku Bambo. Nie uważałem też, że Murzyn to słowo złe. Może dlatego, że nie używałem go w kontekście negatywnym. Nawiasem mówiąc, są przecież inne obraźliwe słowa na określenie osoby ciemnoskórej.

Słowo "Murzyn" jest też głęboko zakorzenione w naszej kulturze i codzienności. Niejeden pies do dziś nazywa się Murzyn, mieliśmy ciastka murzynki, a w niejednej cukierni można było dostać ciasto o nazwie "cycki Murzynki". Ale te produkty jakoś znikają, bo ich nazwy faktycznie są dziś co najmniej niewygodne. Brzmią po prostu rasistowsko.

Rasistowskie naleśniki, rasistowski ryż

Z opakowań ryżu i sosów marki Uncle Ben's (Wujek Ben) nagle zniknął uśmiechnięty czarnoskóry mężczyzna. To samo stało się z marką Aunt Jemima (Ciocia Jemima). Sprzedawano pod nią m.in. mieszanki do robienia naleśników, na opakowaniu była uśmiechnięta pulchna czarnoskóra kobieta w chustce na głowie.

Czy wyrzucenie "Murzyna" ze słownika ludzi kulturalnych to jakiś problem?

Wiele zależy więc od kontekstu. Dla nas zniknięcie wujka Bena z opakowań ryżu mogło być dziwne i zaskakujące. Faktycznie było wywołane rosnącą świadomością i wstydem. Podobnie jest u nas ze słowem "Murzyn". Formalnie nikogo nie obraża, ale skoro sami czarnoskórzy czują się z nim źle, to nie widzę problemu z tym, by zminimalizować jego używanie.

I być może prof. Bralczyk czy ja, widząc osobę o ciemnej skórze, pomyślimy sobie "Murzyn". Formalnie rzecz ujmując, nie jest to obraźliwe. Ale uważam, że skoro osoby ciemnoskóre go nie lubią, to nie jest problemem dostosowanie się do ich prośby. To naprawdę nie jest wielka sprawa.