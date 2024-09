Już wrzesień, a temperatury nie odpuszczają. Wiemy, kiedy skończą się upały

To jest wrzesień? - pytają Polacy wychodzący rano do pracy i szkół. Takich temperatur nie powstydziłby się lipiec. Ale upały w końcu przestaną nam dokuczać, jesień przyjdzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Do tej pory będziemy się jeszcze smażyć w ciągu dnia, choć noce na szczęście będą nieco chłodniejsze.