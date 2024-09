Gwiazdy kiedyś vs. dziś. Sprawdź, czy rozpoznasz te twarze polskiego show-biznesu [QUIZ]

– Można z nim (Xavierem Wiśniewskim - przyp. red.) pogadać, co nie jest częste, żeby pogadać z kimś w jego wieku. Więc myślę, że chciałbym, aby u nich działo się wszystko ok – powiedział Fabijański w jednym z wywiadów. – Jak się dowiedziałem, że to Xavier Wiśniewski, to pomyślałem sobie, żeby znowu nie zaczęli pisać jakichś bzdur, że wszystko musi się kręcić w tym celebryckim kotle, że to moja siostra i to dlatego, że on ma znanego ojca – dodał.

A jak na ścieżkę kariery Xaviera Wiśniewskiego zareagował jego tata?

"Iść własną drogą – to staram się wpajać wszystkim dzieciakom. Po Etiennette i Vivienne czas na Xaviera. Podobnie jak Etiennette nie pozwolił sobie na żadną ingerencję, słuchał i wykorzystał z tego co mówiłem tylko to, co uznał za stosowne. No to gratki synu i powodzenia w wędrówce pod 'Prąd'! Wredna ta branża, ale jak będziesz to robił dla siebie – przetrwasz" – zagrzewał wówczas do boju swojego syna Michał Wiśniewski.