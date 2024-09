Polski paraolimpijczyk na ustach całego świata. To dlatego Mamczarz zyskał szacunek i podziw

To nagranie oglądasz z zapartym tchem. Wiesz, co się zaraz stanie, ale nie dowierzasz. Ono pokazuje, czym tak naprawdę jest paraolimpiada. Odrzuceniem kul, protez, samotną walką z własną słabością. Ale i pokazaniem światu swojej siły i determinacji. Tak, jak zrobił to Łukasz Mamczarz, polski skoczek, który dzięki temu nagraniu poruszył serca kibiców z całego świata.