O pochodzącym z Polski panu Adamie mówi obecnie prawie cała Holandia . Nasz rodak mieszka od dwóch dekad w Arnhem. To miasto do dziś pamięta o Polakach i miło ich wspomina. Pamiętajmy, że w okolicach Arnhem podczas II Wojny Światowej lądowali spadochroniarze generała Sosabowskiego.

Teraz o Arnhem jest głośno z powodu pana Adama. Udało mu się wygrać milion euro w loterii o nazwie Friends, prowadzonej przez Vrienden Loterij. Do drzwi pana Adama zapukał piosenkarz Jamai Loman, który jest ambasadorem loterii.

– Nie mogę uwierzyć, to na poważnie? – dopytywał Lomana.

Jak nie wygrać w lotto?

Wytrwali gracze w Totka mają sporo patentów na to, jak zwiększyć szansę na trafienie szóstki. Ciąg liczb może podyktować wróżka, sztuczna inteligencja, może to być też autorski system gracza. I chociaż ze skutecznością takich metod bywa różnie, to ludzie cały czas starają się dopomóc swemu szczęściu.