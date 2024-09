Nowy sondaż Opinie24 wskazuje, że różnica poparcia między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością w ciągu miesiąca stopniała do 0,5 punktu procentowego. Choć KO nadal jest na pierwszym miejscu, w porównaniu do badania z początku sierpnia straciła 2,6 punkty procentowe. Z kolei PiS idzie w przeciwnym kierunku – przez cztery tygodnie zyskał 3 punkty procentowe poparcia.

Sondaż. Jak wygląda poparcie mniejszych partii?

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,3 proc. (bez zmian). Czwarte miejsce należy do Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego , które razem uzbierały 10,5 proc. poparcia. Piąta lokata należy do Lewicy z poparciem 9,1 proc. respondentów.

Inną partię popiera 0,7 proc. ankietowanych. Z kolei niezdecydowanych jest 5,3 proc. badanych. Pewny udział w wyborach deklaruje minimalnie więcej niż co druga zapytana osoba: 51 proc. Natomiast jedna czwarta respondentów – 25 proc. – "raczej" poszłaby do urn.

"Wyniki wrześniowego badania nie przynoszą rządzącym dobrych wiadomości. Koalicja Obywatelska wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość jedynie minimalnie, a można nawet powiedzieć, że poparcie obu ugrupowań się zrównuje. Co więcej, PiS notuje drugi z rzędu wzrost, podczas gdy, po sierpniowym wzroście, poparcie Koalicji Obywatelskiej nieznacznie spada. Chociaż nie są to duże zmiany, to nie należy ich lekceważyć" – ocenia Krassowska, dyrektor badań społecznych.