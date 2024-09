Ktoś dokonał gwałtu na Beskidach? Ten hotel jest przykładem, że w Polsce można postawić wszystko

Mieszkańcy Szczyrku i bywający tam turyści już widzieli nowy hotel. Reszta Polski ma okazję zobaczyć go na zdjęciach. Nie przecierajcie oczu, ktoś naprawdę postawił w Beskidach to coś. Na opisanie tego koszmaru brakuje słów. Są jednak i tacy, którzy chwalą ten rodzaj architektury. Do której grupy należysz?