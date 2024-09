Popularność postu zaskoczyła chyba samego autora. Wystarczyły 24 godziny, by wpis o Marszu Grubasa na grupie Tatromaniacy zyskał ponad 1000 komentarzy i 250 udostępnień. Internauci nie kryją entuzjazmu i podziwu dla pomysłu Michała Kościuszko.

Marsz Grubasa. "Założenie było proste"

"Założenie było proste – grubaski nie muszą korzystać z usług transportu konnego" – zaznaczył solenizant w swoim poście. Tym samym w jasny sposób opowiedział się nie tylko za ruchem i dosłownym chodzeniem po górach, ale i za prawami koni, które są wykorzystywane przez górali do wożenia turystów.

Kilka miesięcy temu opinią publiczną wstrząsnął kolejny drastyczny filmik z Zakopanego. Ten pokazywał sytuację, gdy spracowany koń pada na ziemię, a opiekun "motywuje" go do dalszego wysiłku siarczystym uderzeniem w pysk. Obrońcy praw zwierząt od lat apelują, by górale wozili turystów po górach pojazdami elektrycznymi. W prace nad przygotowaniem tych zmian włączyło się Ministerstwo Środowiska.