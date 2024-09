Co na to Trump?

Cóż, były a może i przyszły (choć sondaże wskazują, że to coraz mniej prawdopodobne) prezydent udał (albo nie udawał), że niespecjalnie przejął się zdaniem Cheneya i jego pociechy. Widać jednak, że we wpisie umieszczonym w należącym do Trumpa serwisie Truth Social aż kipi od emocji.

Kłopoty Trumpa się pogłębiają

Ale dawna administracja Bushów to niejedyne osoby z jądra Partii Republikańskiej, które są Trumpowi co najmniej niechętne. Ostatnio do ich grona dołączył Jimmy McCain (oficer wywiadu amerykańskiej armii), syn zmarłego senatora Partii Republikańskiej Johna McCaina. Poparł on wiceprezydent Kamalę Harris po kontrowersjach wokół niedawnej wizyty Donalda Trumpa na Cmentarzu Narodowym w Arlington.