Targi IFA w Berlinie to największy pokaz elektroniki i sprzętów RTV AGD w Europie. Zostaliśmy zaproszeni przez Bosch i Siemens na pokaz ich nowości dla gospodarstw domowych. Jeśli to, co widzieliśmy, mielibyśmy to podsumować w krótkich słowach, byłyby to: oszczędności i inteligentne innowacje.

Obejrzeliśmy ofertę Bosch i Siemens na IFA 2024. Fot. Siemens/materiały prasowe

Reklama.

IFA lub Internationale Funkausstellung (czyli Międzynarodowa Wystawa Radiowa) to cykliczne targi elektroniki użytkowej organizowane w Berlinie, obchodzące właśnie swoje stulecie. Producenci z całego świata pokazują swoje nowinki, a grupa naTemat została zaproszona na specjalny pokaz marek Bosch i Siemens, które na tę okrągłą rocznice przygotowały urządzenia mające zrewolucjonizować nasze życie.

Co pokazał Bosch na IFA 2024

Nowości od producenta urządzeń gospodarstwa domowego ujęto hasłem "There is no place #LikeABosch: Welcome home". Na początku 2025 roku, Bosch wprowadzi na rynek pierwsze urządzenia gospodarstwa domowego z obsługą technologii Matter – czyli nowego standardu obsługi urządzeń w celu stworzenia inteligentnych domów.

Reklama.

Zaprojektowany został w celu umożliwienia i uproszczenia kompatybilności między markami inteligentnych urządzeń domowych za pośrednictwem aplikacji. U Boscha będą w nią wyposażone chłodziarkozamrażarki XXL do zabudowy, a urządzenia z innych obszarów produktów będą wprowadzane stopniowo.

Urządzenia przemyślane w systemie Perfect Fit. Fot. materiały własne.

Właśnie – do zabudowy? Zacznijmy od pierwszej rzeczy, jaka rzuciła nam się w oczy, czyli systemu Perfect Fit. Większość pokazanych nam urządzeń została zaprojektowana tak, aby wpasować się do naszego gospodarstwa domowego, włącznie z lodówkami.

Efekty możecie zobaczyć na zdjęciach produktów z Serii 4, 6 i 8 – wpasowane w szafki, blaty, stają się integralną i dyskretną częścią domu, a klienci mogą je jeszcze dopasować do swoich potrzeb, aby dodać np. klamkę albo wybrać lodówkę z systemem drzwi otwieranych na pchnięcie.

Reklama.

Nowe urządzenia Bosch

Na początku zapoznaliśmy się z suszarką Bosch Serii 8, szybkiej i zadziwiająco cichej. Marka dumnie ogłasza, że to najcichsze urządzenie na rynku, w którym udało im się obniżyć poziom hałasu do 38 decybeli, gdy do tej pory rekordem minimalnego hałasu było 42 dB.

Jest też bardzo wydajna: dzięki funkcji VarioSpeed może wysuszyć do dziewięciu kilogramów prania w mniej niż trzy godziny, jest o 10 procent bardziej energooszczędna niż najlepsza klasa efektywności energetycznej A+++. Ponadto zgodnie z motywem przewodnim oferuje inteligentne funkcje jak IronAssist, pozwalająca na wygładzanie ubrań z pomocą pary.

Reklama.

"Cichy bohater". Fot. materiały własne.

Wrażenie robiły także lodówki, wyglądające zupełnie inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Segmentowe drzwi w technologii Multidoor, wpasowane w meble, pojemne i dostosowane do różnych wymagań. Każdą da się zabudować i dopasować do naszej kuchni, a co więcej możemy kupić kilka i połączyć je ze sobą.

Ucieszą one również fanów świeżej żywności – ta psuje się wolniej i nie wysusza dzięki komorom Vita Fresh utrzymywanym w temperaturze ok. 0 stopni i zmiennej prędkości nawiewu. Bosch obiecuje także konkretne oszczędności na energii – wedle ich obliczeń, w Niemczech rocznie pozwalają zaoszczędzić 543 euro, czyli ok. 2300 zł.

Lodówki z systemem MultiDoor. Fot. materiały własne.

Również ekonomicznie prezentują się nowe zmywarki z Serii 4 i 6. Mamy wiele opcji, aby dostosować aranżacje naczyń w zmywarce (w tym podnoszenie jedynie wybranego fragmentu tacki, aby np. zmieścić niżej duże talerze). Series 6 ma mieścić 14 kompletów naczyń obiadowych, czyli tych, na których podaje się posiłki.

Do tego jest sporo programów, a w aplikacji Home Connect będziemy mogli zapisywać nasze ulubione i odpalać je zdalnie. Zużycie wody ma wynosić poniżej 7 litrów, a w trybie Active Water Eco w 5 l.

Warto też dodać, że są to urządzenia rozwijane i produkowane w Polsce, w fabryce we Wrocławiu.

Reklama.

Zmywarki obsługiwane są z aplikacji albo z ukrytego panelu w drzwiach. Fot. materiały własne.

Podobnie jak wiele innych zaprezentowanych urządzeń, i zmywarki są teraz inteligentniejsze. Jak zauważyli żartobliwie przedstawiciele firmy, bardziej niż my sami.

– Bardzo często interwencje naszych techników nie są wywołane wadą urządzenia, a wadą użytkownika – usłyszeliśmy w trakcie pokazu.

Wśród nowości jest zdalna diagnostyka i przechowywanie danych w chmurze, tak, że gdy faktycznie potrzebna jest interwencja, technik już wie, co ma robić. Możemy ustawić także licznik tabletek, który z czasem (dzięki aktualizacjom oprogramowania w Home Connect) ma rozwinąć się o funkcję zamawiania nowych z dostawą, gdy te nam się wyczerpią.

Reklama.

Bosch to nie tylko urządzenia AGD. Na zdjęciu m.in. rower elektryczny i pompa ciepła. Fot. materiały własne.

Urządzenia podłączone do markowego systemu Home Connect mają zyskiwać właśnie nowe możliwości, w tym lepszą optymalizację zużycia energii, wraz z aktualizacjami w przyszłości. Oprócz tego możemy je dostosować np. do pracy naszej fotowoltaiki. Przy okazji apka ma być też kompatybilna z urządzeniami innych wybranych firm, tak, że oprócz zmywarek czy suszarek obsłużymy także nasze smart TV.

Światowa premiera odkurzacza Bosch

Hitem pokazu był odkurzacz Unlimited 10, który na rynku w Polsce pojawi się dopiero w październiku. To elastyczna, bezprzewodowa maszyna wyposażona w technologię MicroClean, usuwającą nawet niewidoczne cząsteczki (do 0,3 mikrometra).

Reklama.

Odkurzacz Unlimited 10. Fot. materiały własne.

W naszych rękach dostępne będą różne inteligentne i wygodne funkcje, znane z robotów sprzątających. A te, jak to ujęli przedstawiciele marki, są "gasnącą gwiazdą", tym bardziej że nawet posiadacze takich robotów kupują zwykłe odkurzacze.

Unlimited 10 mają 6 trybów, dopasowanych do charakterystyki pracy:

Auto, dopasowujący się dynamicznie do powierzchni Turbo do mocnych zabrudzeń, łagodny Eco, cichy dostosowany do samochodu, do delikatnych dywanów

Ucieszą się też osoby, które nie kochają czyszczenia odkurzaczy – wałek elektroszczotki można wyjąć łatwo, a filtr czyści się bez konieczności wymiany, wystarczy pokręcić specjalnym pierścieniem.

Reklama.

Unlimited 10 w akcji. Fot. materiały własne.

Co pokazał Siemens na IFA 2024

Technologicznie niewiele się różnią od Boscha, ale dla tej marki hasłem przewodnim było "Say hi to inteligence", czyli powiedz "cześć" inteligentnej technologii. I rzeczywiście dążą do wyposażenia klientów w urządzenia premium, które praktycznie obsługują się same. I jak to ujęli – dla konsumentów, chcących się wyróżniać.

Idealnie dopasowane piekarniki z serii iQ. Fot. materiały własne.

Sztuczna inteligencja jest kluczowym elementem rozwoju aplikacji Home Connect. Piekarnik iQ500 ma mieć szeroką bazę przepisów, które wyślemy mu bezpośrednio, a sensory zadbają o precyzję pieczenia.

Siemens obiecuje, że będziemy mogli zapomnieć o przypalonych potrawach dzięki funkcjom kontroli temperatury w płytach indukcyjnych iQ500. Do tego modele inductionAir Plus mają wbudowany okap – i nie, nie wisi on nad głową, a jest ich elementem. W konstrukcji płyty są filtry węglowe pochłaniające zapachy, a wybrane modele mają możliwość wysunięcia szklanej, podświetlanej ścianki od wentylacji.

Reklama.

Okap wbudowany w płytę indukcyjną Siemens. Fot. materiały własne.

Płyta jest też powleczona diamentową powłoką diamondProtect. Błyszcząca, odporna na plamy i zarysowania – próbowaliśmy ją własnoręcznie zarysować kluczem (na powierzchni do testów, rzecz jasna) i oprócz głośnego piszczenia, nie osiągnęliśmy nic więcej.

I te sprytne urządzenia również powstają w Polsce, we Wrocławiu.

Oprócz piekarników i płyt indukcyjnych inteligencja zawitała też do zmywarki Siemens, która dostosowuje się do oczekiwań użytkowników poprzez uczenie się. Po zakończeniu cyklu mycia, użytkownik za pomocą aplikacji ocenia poziom satysfakcji i na tej podstawie zmywarka dostosowuje parametry w kolejnych cyklach.

Reklama.

Filtr węglowy, pochłaniacz zapachow, w okapie Siemens. Fot. materiały własne.

Rekordzistką ma być nowa lodówka iQ700 Multi Door, pozwalająca przygotować do 5 kilogramów lodu dziennie. Z kolei duet pralka i suszarka Siemens zapewnia pełną kontrolę i wygodę. Oba urządzenia udostępniają dane z czujników bezpośrednio przez Wi-Fi.

W rezultacie suszarka wie, jaki rodzaj prania "dostała" i z jaką prędkością zostało ono odwirowane. Może zatem zasugerować idealny program suszenia na podstawie rzetelnych informacji.

Nie kupuj – wypożyczaj, czyli co to jest BlueMovement

U nas nie jest to znane, ale rozwiązanie jest hitem w Niemczech – BlueMovement to usługa wypożyczania urządzeń Bosch i Siemens, gdzie popularnością cieszą się szczególnie odkurzacze, pralki, suszarki, ekspresy do kawy, wiertarki i kosiarki. System ma funkcjonować wygodnie dla użytkowników, odpowiadając na zmieniające się potrzeby konsumentów.

Reklama.

Jak działa BlueMovement. Fot. materiały własne.