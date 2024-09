Szef MSZ Radosław Sikorski udostępnił ostatnio post, w którym przytoczono informację FBI o tym, że niemal 3 tys. influencerów jest na garnuszku Kremla. We wpisie było zdjęcie Marianny Schreiber. Sikorski zapytał internautów: "Kogo Państwo obstawiacie?".

Schreiber oburzona wpisem Sikorskiego. Szef MSZ odpowiada

Wpis wywołał wielkie niezadowolenie u celebrytki. "Widziałam różne odloty i stany świadomości, ale czegoś takiego i to jeszcze w wykonaniu wydawałoby się poważnego polityka – jeszcze nie" – czytamy na jej profilu w serwisie X.

I dodała: "No chyba, że przed kobietą będzie Pan się krył za immunitetem, ale to by znaczyło, że nie ma Pan jaj, a takiej opinii chciałby Pan chyba unikać. Oznaczajcie kochani, bo mnie Pan Radosław zablokował".