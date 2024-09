Polskie Radio 24 podało w sobotę, że do zdarzenia doszło w województwie podlaskim w okolicy Kamionki Starej (powiat augustowski). To według ustaleń służb balon meteorologiczny.

Przy granicy spadł balon meteorologiczny. Ten miał tajemnicze karteczki

Znalezisko zgłosił rolnik, który odkrył ten przedmiot na swoim polu. Rano zadzwonił zatem pod numer 112, aby poinformować o tym służby. Balon miał przyczepione karteczki z napisami cyrylicą. Na razie nie wiadomo, co to za komunikaty.

Jak wyjaśnił, "wszystko wskazuje na to, że jest to balon meteorologiczny lub przemytniczy". – Ponieważ w tym terenie takie balony też się zdarzają. Ten przedmiot został zabezpieczony przez służby, będzie badany, będzie sprawdzany. Uspokajam, nie ma tutaj żadnego zagrożenia – podkreślił. Poinformował jednocześnie, że nie było w nim żadnych materiałów pirotechnicznych.

Dziwne obiekty nie po raz pierwszy spadają na nasze terytorium. I tak w poniedziałek (26 sierpnia) obiekt znad Ukrainy wleciał do Polski. Poinformowano o tym przed godz. 13:00.

Takie incydenty to już niemal norma w Polsce

Wówczas wojsko przekazało, że nie jest to rakieta. Gen. Maciej Klisz, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, powiedział, cytowany przez RMF FM, że "prawdopodobnie jest to bezpilotowy statek powietrzny". Obiekt miał znajdować się na terenie gminy Tyszowice w woj. lubelskim.

– W czasie poniedziałkowego zmasowanego ataku na terytorium Ukrainy mieliśmy prawdopodobnie do czynienia z wlotem obiektu na terytorium Polski. Obiekt był potwierdzony radiolokacyjnie przez co najmniej trzy stacje radiolokacyjne. Obiekt miałem w pełnej kontroli, byłem gotowy do jego zestrzelenia – tłumaczył mediom wojskowy.