Uspokajamy: nie chodzi o pozycję w rankingu WTA. Tu ostatni turniej US Open nie namieszał wiele. Owszem, Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale . Ale doszła to tego ćwierćfinału i dostała nieco punktów. Najwięcej w ostatnim czasie zyskała Jessica Pegula, która za świetną postawę w US Open dostała ponad 1000 punktów i przeskoczyła z miejsca 6 na 3.

Rok temu po wielkoszlemowym US Open Aryna Sabalenka została liderką światowego rankingu WTA. Wówczas doszło do tego po tym, jak broniąca tytułu Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie. Polka odzyskała należną jej pozycję chwilę później, pokonując Białorusinkę w półfinale ostatniego turnieju w 2023. Od tego czasu Świątek przewodzi stawce kobiecego tenisa .

Na punkty lepsza, na dolary gorsza

Ostatni US Open wywindował za to Białorusinkę w kategorii najlepiej zarabiających w tym roku tenisistek. Jak pisze Interia, Iga Świątek odpadła z US Open na etapie ćwierćfinału, za co na jej konto wpłynie nieco ponad pół miliona dolarów.