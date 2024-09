Myśleli, że złapią pirata. Kiedy zobaczyli, czemu pędzi, nie wahali się ani chwili [WIDEO]

Częstochowscy policjanci już zacierali ręce, gdy zobaczyli czerwonego forda jadącego ze zbyt dużą prędkością. Z pewnością podniosło im się ciśnienie, gdy kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Kiedy ruszyli za nim w pościg i dogonili go, roztrzęsiony kierowca wyjaśnił, że wiezie krwawiące dziecko do szpitala. Policjanci nie wahali się ani chwili.