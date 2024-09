Gdańsk. Mężczyzna uciekał przed policjantami. Wskoczył do rzeki

To, czego uciekinier nie wziął pod uwagę to to, że w Gdańsku działa komisariat wodny, więc ucieczka rzeką także skazana jest na niepowodzenie. Gdy spokojnie dopłynął na drugi brzeg, na miejscu już czekali na niego funkcjonariusze. Mężczyzna krzyczał, gdy go ujęli i zaczęli transportować do szpitala.