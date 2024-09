To, co zrobili tej dziewczynie w internecie, ten festiwal lepkich odzywek, biedafantazji i brudnego rechotu, powinno być ich wyrzutem sumienia, ale wiadomo, że nie będzie. O nie, oni są z siebie bardzo zadowoleni, a zbiorowy wyrzut obrzydliwości przez klawiaturę tylko ich upewnił w tym, że to, co pisali, jest normalne.