Po decyzji PKW obcinającej Prawu i Sprawiedliwości część wypłat z państwowej kasy, władze partii zaapelowały o wpłaty na konto ugrupowania. Do tej pory sympatycy tej partii wpłacili na konto PiS ok. 5 mln zł. W rozmowie z Polsat News Szef klubu partii Mariusz Błaszczak ocenił, że w obecnej sytuacji to kwota niewystarczająca.