Tusk sprytnie rozwiązał swój błąd z kontrasygnatą

Szybko pojawił się spory problem – jest to neosędzia. Tusk jednak szybko przyznał się do błędu i zwalił wszystko na pomyłkę.

Sędziowie SN złożyli wcześniej w tej sprawie skargę

Wnioskowali o natychmiastowe wstrzymanie wykonania zarówno kontrasygnaty, jak i decyzji. W poniedziałek na stronie WSA w Warszawie podano już, iż 6 września do tego sądu "wpłynęła skarga na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia". Dotyczy ona "sprawy wyznaczenia przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego". Co więcej, wraz ze skargą wpłynął wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu.

Kaczyński komentuje decyzję Tuska

– To jest jeszcze jeden dowód czegoś, co, używając słowa bardzo łagodnego, można by określić jako woluntaryzm prawny. Ale tak naprawdę to jest po prostu kolejny akt łamania prawa i kolejny akt, który wskazuje na bardzo daleko idący niepokój – przekonywał.