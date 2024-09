Volvo EX90 to w pełni elektryczny samochód osobowy typu SUV , pomyślany jako godny następca klasycznego modelu XC90, a zarazem flagowe auto szwedzkiego producenta w dziedzinie elektromobilnej motoryzacji. W oparciu o najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, technologii, ekologii i wygody użytkowników ma być przełomowym modelem, który zawojuje rynek, umacniając na nim pozycję koncernu z Göteborgu.

Elektryczny SUV marki Volvo kryje pod swoją maską potężny 111 kWh silnik elektryczny o mocy maksymalnej 517 KM i 910 Nm. Producent przeprowadził badania, z których wynika, że na jednym ładowaniu najnowszej generacji "elektryk" jest w stanie przejechać nawet 600 km bez emisji spalin. Zasilenie jego akumulatora do "pełna" trwa ok. 40 minut. A w przyszłości ma być jak powerbank, czyli umożliwiać ładowanie dwukierunkowe.

W pełni elektryczne Volvo przeznaczone jest dla 7. osób. Komfortowi podróżowania sprzyja maksymalne wykorzystanie przestrzeni (dużo miejsca na nogi) i możliwość korzystania z siedmiu, sześciu lub pięciu łatwo regulowanych pełnowymiarowych foteli. Fotele drugiego i trzeciego rzędu można składać, by powiększyć przestrzeń bagażową. W rezultacie transport większych bagaży i przedmiotów z EX90 staje się łatwiejszy.

W kabinie nowoczesnego e-auta znalazły się przypominający tablet 14,5-calowy wyświetlacz centralny z responsywnym interfejsem oraz 9-calowy wyświetlacz kierowcy na kolumnie kierownicy. Całe wnętrze klasy premium zostało zainspirowane skandynawskim salonem z luksusowymi, acz minimalistycznymi akcentami. Użyto do niego odpowiedzialnie pozyskanych materiałów (mieszanka wełny lub materiału Nordico w tapicerce).

Do nowego wymiaru podróżowania za kierownicą EX90 przyczyniają się również zaawansowana łączność nowej generacji (5G) oraz wbudowane usługi Google. Do samochodu można pobrać ulubione aplikacje ze sklepu Google Play, np. Asystent Google czy Mapy Google. Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania gwarantują dostęp do najnowszych funkcji i usług w ramach pokładowego systemu informacyjno-rozrywkowego.