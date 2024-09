Trump wywołał konsternację w Berlinie. Odpowiedź Niemiec jest po prostu mistrzowska

Były prezydent USA Donald Trump podczas wtorkowej debaty uderzył w niemiecki przemysł energetyczny. To, że niemieckie władze sprostowały jego wypowiedź, nikogo nie powinno zaskoczyć. Ale sposób, w jaki to zrobiono – a i owszem. Wpis, który pojawił się na profilu niemieckiego MSZ, jest nie tylko celny, ale też nie do końca dyplomatyczny – wyśmiewa fake newsy Trumpa.