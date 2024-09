Ryszard Czarnecki zatrzymany przez CBA. Mamy komentarz jego syna. Fot. MACIEJ KULCZYNSKI/East News

W środę po południu dowiedzieliśmy się, że europoseł PiS Ryszard Czarnecki został zatrzymany.

"Dzisiaj ok. godz. 16 na warszawskim lotnisku agenci CBA zatrzymali byłego posła do PE Ryszarda C. W tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana jego żona Emilia H. Postępowanie prowadzone wspólnie przez CBA z wydz. zam. prokuratury w Katowicach dotyczy Collegium Humanum" – napisał w serwisie X rzecznik prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński.

Głos zabrała już też prokuratura. "Potwierdzam, iż Ryszard C. został dziś zatrzymany na polecenie prokuratora ze śląskiego pionu PZ PK w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Collegium Humanum. Szczegóły po zakończeniu czynności, w tym po przedstawieniu zarzutów" – przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Przemysław Czarnecki pytany przez naTemat.pl o zatrzymanie ojca i macochy powiedział, iż jest to dla niego duże zaskoczenie. – Czekam na rozwój sytuacji. Na pewno nie jest to dla mnie sytuacja komfortowa – wskazał, dodając, iż "wszystko zależy od zarzutów, jakie będą przedstawione oraz dalszego ciągu postępowania prokuratury w tej sprawie".

Czarnecki podkreślił, że w tej chwili razi go też, że wyniku zatrzymania macochy jego młodszy brat został sam w mieszkaniu. Chłopak ma 12 lat. W chwili rozmowy mężczyzna jeszcze z nim nie rozmawiał.

Przemysław Czarnecki dla naTemat.pl: To jest sprawa czysto polityczna

Syn byłego europosła PiS zwrócił też uwagę na sposób zatrzymania. – Kolejna kwestia to sama formuła tego zatrzymania na lotnisku, przywiezienie go z Warszawy do Katowic w momencie, kiedy on leciał na konferencję międzynarodową do Azerbejdżanu – wskazał, przypominając, że jego ojciec był ostatnio w prokuraturze w Zamościu dosłownie kilkanaście dni temu, a więc w żaden sposób się nie ukrywa i jest do dyspozycji organów śledczych.

– To pokazuje złą wolę, ale też coś znacznie więcej. To jest sprawa czysto polityczna, która ma za zadanie go złamać, upokorzyć – nie ma wątpliwości Czarnecki. Jest on jednocześnie przekonany, iż prawda i tak się obroni i jego ojciec z tej sprawy wyjdzie obronną ręką.

W chwili rozmowy Czarnecki nie znał również zarzutów śledczych wobec ojca, ale użył barwnej metafory, aby skwitować działanie śledczych: – Jak znam życie, to często jest tak, że z dużej chmury, jest mały deszcz. – Jestem spokojny o tę sprawę, mimo że do końca nie wiem, jakie są zarzuty – powtórzył ponownie. Jego zdaniem jest "to po prostu jest jakaś kompletnie niepoważna sytuacja".

Z nieoficjalnych ustaleń Onetu wynika, że śledczy zarzucają małżeństwu, że zawarli z założycielem Collegium Humanum nieformalną umowę o charakterze korupcyjnym. Emilia H. miała dostać doktorat Collegium Humanum i zostać zatrudniona na tej uczelni, a Czarnecki miał zobowiązać się lobbować u władz Uzbekistanu, aby zgodziły się na stworzenie filii tej uczelni.

Sam Czarnecki na krótko przed zatrzymaniem pochwalił się zdjęciami z wyjazdu na konferencję konserwatystów z USA i Europy w Albanii.

Przypomnijmy również, że Collegium Humanum to niepubliczna menedżerska szkoła wyższa założona w 2018 roku w Warszawie. Uczelnia prowadzi filie w Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Lublinie, Kielcach, Katowicach i Gdańsku oraz za granicą.