Nie dostałeś jeszcze maila? Niestety, to nie oznacza, że gigant streamingu o tobie zapomniał.

Ile kosztuje Netflix? Nowe ceny pakietów w 2024 roku

Same pakiety się nie zmieniły, a każdy daje dostęp do całej biblioteki Netfliksa. Pakiet podstawowy oferuje jakość HD (720p) i możliwość jednoczesnego oglądania tylko na jednym ekranie (ale konto możemy dzielić z jedną osobą).

Pakiet Standard to jakość Full HD (1090p), współdzielenie z jedną osobą i seanse na dwóch urządzeniach w tym samym czasie, a Pakiet Premium – jakość oglądania w 4K i HDR (a także jakość dźwięku Dolby Atmos), współdzielenie z czterema osobami oraz oglądanie jednocześnie na czterech ekranach.

Wzrósł również koszt dodania kolejnej osoby do konta. Zamiast 9,90 zł ta funkcja kosztuje obecnie 13 zł. W planie standardowym możemy dodać jedną, w planie premium dwie.

Nie tylko Netflix. Zmiany cen Cinema City Unlimited i Disney+, serwis Myszki Miki z promocją

Zmiana cen pakietów Netfliksa niestety nie jest zaskoczeniem, bo spekulowano o niej już od kilku tygodni. Zresztą nie tylko on podniósł ceny w kategorii "rozrywka". Wcześniej podwyżkę ogłosiły już serwis streamingowy Disney + (ceny pakietów), a także sieć kin Cinema City (ta dotyczy karty Cinema City Unlimited).

Subskrybenci Disney+ od 17 października zapłacą za pakiet premium 49,99 zł za miesiąc (wcześniej było to 37,99 zł) oraz 499,99 za rok. Wprowadzono też nowy (tańszy) pakiet z reklamami, za którymi zapłacimy: 29,99 zł miesięcznie oraz 299,99 zł rocznie.

Disney+ wprowadził też atrakcyjną promocję: do 27 września nowi i powracający klienci zapłacą za pakiet bez reklam 9,99 zł i to przez trzy miesiące.

"Aby dostosować ceny abonamentu kinowego Unlimited do cen biletów w Twoim kinie, zdecydowaliśmy się na zmianę opłaty za kartę Unlimited oraz wprowadziliśmy niewielkie zmiany w Grupach Abonamentowych. Nie zmienia to jednak faktu, że w dalszym ciągu nasz abonament kinowy to najlepsza, najbardziej opłacalna i jedyna taka oferta na rynku. Koszt członkostwa zwraca się już po dwóch wizytach w kinie w miesiącu" – pisała sieć kin w mailu.