Polska oraz nasza część Europy zmaga się z ekstremalnymi deszczami. Wszystko przez tzw. niż genueński. To zjawisko, kojarzone z gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami już spowodowało liczne straty m.in. w Słowenii .

Niż do Polski przyjdzie w piątek. Południe kraju cały czas się na niego szykuje – tam sytuacja ma być najgorsza.

Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że ten weekend przyniesie ulewne opady deszczu, zwłaszcza w południowej Polsce. Wystąpią powodzie i zalania. Nad Polską będzie zalegała bardzo wilgotna masa powietrza polarnego morskiego. I właśnie na Słowenii już wiedzą, co to znaczy.

Wschodnia Europa mierzy się z ulewami

Wrocławskie władze samorządowe podjęły też inne działania zapobiegawcze , takie jak spuszczanie wody ze zbiorników retencyjnych, aby zminimalizować ryzyko podtopień. Do akcji wkroczyły również Wody Polskie, które poinformowały o przygotowaniach zbiorników przeciwpowodziowych w regionie, takich jak Tresna czy Porąbka.

Niż genueński – co to jest?

Za taką pogodę we wschodniej Europie odpowiada niż genueński. Powstaje on nad Morzem Śródziemnym, w rejonie Zatoki Genueńskiej, skąd pochodzi jego nazwa. Kluczowym czynnikiem wpływającym na jego powstawanie jest zderzenie chłodnych mas powietrza z północy – na przykład z Alp – z ciepłym, wilgotnym powietrzem znad morza.

To zderzenie prowadzi do formowania intensywnych chmur burzowych i gwałtownych opadów, które mogą się przesuwać na północ, wpływając na pogodę w wielu krajach, w tym od piątku w Polsce.

Kiedy niż genueński dociera do Polski, przynosi znaczne ilości opadów, często przekraczające 100-150 mm w ciągu kilku dni, co może prowadzić do szybkiego wzrostu poziomu wód w rzekach, lokalnych podtopień, a nawet powodzi. Taka sytuacja miała miejsce m.in. podczas pamiętnej powodzi w 1997 roku.