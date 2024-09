Kim był Chad McQueen?

Wystąpił w ponad 25 filmach. Widzowie pokochali go za rolę Dutcha w serii "Karate Kid". Można go było zobaczyć również w takich produkcjach jak: "Czerwona linia", "Operacja Krogulec", "Zapach pieniędzy" czy "Gliniarz z Nowego Jorku".

Ale McQueen długo nie rozwijał swojej kariery w Hollywood . Smykałkę do motoryzacji przejął po ojcu i poszedł właśnie w tym kierunku. "Byłem otoczony dwiema rzeczami: filmem i sportami motoryzacyjnymi, ale to właśnie motoryzacja zawsze bardziej mnie pociągała" – powiedział w wywiadzie dla FlickFeast.

Co ciekawe swoje pierwsze wyścigi Chad McQueen wygrał, mając zaledwie 10 lat. Wrócił do tej "zajawki" na poważnie już jako dorosły mężczyzna. W 2006 roku miał wypadek, do którego doszło w czasie treningu do 24-godzinnego wyścigu Daytona.