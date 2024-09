Stan klęski żywiołowej to jeden z trzech stanów nadzwyczajnych, obok stanu wojennego i stanu wyjątkowego, który może być wprowadzony w sytuacji, gdy inne środki przewidziane prawem okazują się niewystarczające. Zgodnie z przepisami, może on obowiązywać na określonym obszarze przez maksymalnie 30 dni, z możliwością przedłużenia za zgodą Sejmu.

Wedle zapowiedzi premiera Tuska stan klęski może dziś zostać wprowadzony na terenach zagrożonych powodzią . Na taki krok nie zdecydowano się podczas powodzi w roku 1997, nie zrobił go też rząd Morawieckiego , który mierzył się z pandemią koronawirusa.

Co oznacza stan klęski żywiołowej w praktyce?

Dziś każdy samorząd walczy o swoje i zarządza sytuacją kryzysową u siebie. Można sobie wyobrazić sytuację, gdy jeden wójt czy burmistrz zrobi coś, co spowoduje zalanie terenów innej gminy. Albo na przykład odmówi zalania części swojego terenu w celu ochrony większych regionów położonych niżej. I w sumie trudno się dziwić, bo każdy przedstawiciel władzy samorządowej musi dbać o swoje miasto, gminę, wieś.

W przypadku wprowadzenia stanu klęski, decyzje podejmowane są na szczeblu wyżej. Decyduje o tym rząd, a jego decyzje wykonują wojewodowie. W hipotetycznej sytuacji opisanej wyżej rząd może więc zdecydować się na przykład na zalanie wsi, by chronić większą wieś, miasteczko czy choćby dzielnicę Wrocławia .

Uznaje się, że wyższy stopień władzy ma tu po prostu lepsze rozeznanie w sytuacji i jest w stanie podjąć trudną decyzję, na jaką sołtys, wójt czy burmistrz nigdy by się nie zdecydował (albo miał poważne opory). Na przykład decyzję o spowodowaniu strat w jednym miejscu na milion, by uniknąć strat na dziesięć milionów w innym.

Poza tym stan klęski i przejęcie zarządzania przez władze centralne ma pomóc np. w koordynacji pomocy. To przecież rząd ma kluczyk do magazynu z zapasami żywności, wody, paliw i sprzętu ratunkowego. Ma też możliwość zaangażowania wojska w niesienie ratunku.

Stan klęski żywiołowej może też być źródłem napięć. Oprócz zwiększenia uprawnień władz zakłada bowiem ograniczenie swobód obywatelskich. Co to może oznaczać w praktyce? Na przykład wysiedlenia, zakaz przebywania na określonych terenach, konieczność stosowania się do rozkazów władzy wyższego szczebla.