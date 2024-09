Inicjatorem akcji jest Rafał Brzoska, w skład tej inicjatywy wchodzą prywatni biznesmeni z ok. 300 firm zrzeszonych w ramach międzynarodowej organizacji biznesowej Corporate Connections, Polskiej Rady Biznesu oraz Rady Polskich Przedsiębiorców przy Pracodawcach RP.

– W ciągu jednego wieczora w związku z powodzią udało się zebrać od 1200 osób deklarowane wpłaty na poziomie 3,5 mln złotych. Do tego przedsiębiorcy, zależnie od specyfiki swojego biznesu, wesprą powodzian także materialnie swoimi produktami lub zasobami. Pieniądze pójdą na zakup sprzętu potrzebnego do pomocy powodzianom, jak osuszacze, generatory prądu, żywności itd. – mówi nam jeden z biznesmenów zaangażowanych w akcję.

– To niesamowity wynik i dowód na to, że potrafimy zjednoczyć się w trudnych chwilach, tak jak było to w pierwszych dniach wybuchu wojny w Ukrainie – skomentował na swoim profilu Rafał Brzoska.