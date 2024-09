Pasją IKEA jest odkrywanie, co tak naprawdę oznacza domowe życie. Marka przeprowadziła w ciągu ostatnich 10 lat rozmowy z tysiącami ludzi z 40 krajów, aby dowiedzieć się, jak może ulepszyć ich domy. Tak powstaje coroczny Raport IKEA Życie w domu. Z ostatniego raportu w 2023 roku zaczerpnięto dużo wiedzy na temat spania.

Skoordynowany asortyment IKEA pozwala spełniać różnorodne potrzeby - począwszy od łóżek i materacy, przez szafy z wyposażeniem wewnętrznym, komody, pościel, oświetlenie, żywe rośliny i dekoracje, aż po produkty inteligentnego domu, np. oczyszczacze powietrza i czujnik jakości powietrza, sterowane za pomocą aplikacji w smartfonie. Dzięki pełnym zalet, dobrze pomyślanym produktom, w łatwy i prosty sposób można wprowadzać zmiany we własnym domu, żeby wysypiać się lepiej. W sklepach marka przygotowała zupełnie nowe działy sypialni, studia materacy, pościeli, setki inspiracji, by każdy mógł wybrać coś dla siebie.

"Naszym celem jest nie tylko dostarczanie funkcjonalnych mebli i wyposażenia domu, ale także edukowanie w zakresie tego, co wpływa na jakość domowego życia. A dobry sen jest bez wątpienia jednym z najważniejszych elementów, który oddziałuje na nasze zdrowie i samopoczucie. Chcemy zwrócić uwagę na to, jakie czynniki są kluczowe, by wyspać się dobrze oraz jak proste rozwiązania, krok po kroku, mogą poprawić jakość snu i tym samym wpłynąć na nasze codzienne funkcjonowanie” – mówi Katarzyna Broniarek-Niemczycka, Dyrektorka Komunikacji w IKEA Retail w Polsce.