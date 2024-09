Fot. Instagram / Life on Wheelz

Przypomnijmy: Sawicki od lat zamieszcza wyjątkowy content w sieci. Na profilu Life on Wheelz pokazuje, jak wygląda codzienne życie osoby z niepełnosprawnościami. Mężczyzna choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Mimo różnych poważnych dolegliwości stara się żyć "normalnie".

Stworzył nawet związek małżeński z Agatą Sawicką. Para była razem od sześciu lat. Na początku sierpnia ogłosili, że to koniec. "Powoli godzimy się z przykrym faktem, że ludzie się rozchodzą bez względu na to, czy są sprawni, czy nie. Jak widać, dotyczy to również takich par, jak nasza. Tak, związek interablistyczny też może się rozpaść. Trzeba mieć także świadomość, że w każdy związek wpisane jest ryzyko rozstania" – zaznaczyli.