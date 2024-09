Pewne jest, że mieszkanie nadaje się tylko do generalnego remontu, a sprzęty domowe są praktycznie do wyrzucenia. Opis filmu nie jest przesadzony: to mieszkanie naprawdę zostało zalane do wysokości ok. 2 metrów. Znajduje się na ulicy Połabskiej, zaledwie kilkadziesiąt metrów od rzeki Nysy.