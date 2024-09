Kiedy woda wdarła się do Kłodzka, nikt nie przypuszczał, że powtórzy się scenariusz z dawnych lat. Mieszkańcy, którzy pamiętali powódź z 1997 roku, byli przekonani, że ich miasto tym razem wytrzyma i uchroni się przed niszczycielską falą. Niestety dokonała ona większych zniszczeń niż ta z lat 90-tych.

Przerwana tama w Stroniu Śląskim sprawiła, że woda błyskawicznie dotarła do Kłodzka i przerwała mozolnie budowane zabezpieczenia. W zaskakującym tempie spora część miasta znalazła się pod wodą. Choć mieszkańcy robili, co mogli, aby uchronić swój dobytek przed zniszczeniem, niestety nie byli w stanie zatrzymać potężnego żywiołu.

Trudny poranek dla mieszkańców Kłodzka. Nagrania nie pozostawiają złudzeń

– Część mieszkańców pozbawiona jest dostaw prądu, gazu. Woda z wodociągu jest niezdatna do picia. To wszystko chwilę potrwa, żeby przywrócić Kłodzko do normalności – opowiada autor nagrania.