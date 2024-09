Wrocław: jedni sypią piach do worków. Drudzy... czyszczą półki w Biedronce

We wrocławskich supermarketach trudno dziś kupić coś do jedzenia czy picia. To nie przesada: w wielu Biedronkach czy Lidlach półki z wodą i żywnością są dosłownie wyczyszczone do zera. Mieszkańcy miasta wykazują się ponadprzeciętną zapobiegliwością. Ale czy nie przesadzoną?