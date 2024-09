Tauron. Nagły zrzut wody do zbiornika Mietków

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu poświęconego sytuacji powodziowej, prezeska Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska poinformowała o zaskakującym wydarzeniu, do którego doszło w nocy.

Kopczyńska przekazała, że do zbiornika Mietków doszło do nieplanowanego zrzutu wody z innego zbiornika, należącego do spółki Tauron. Sytuacja była niespodziewana i stanowi zagrożenie dla Wrocławia , zwłaszcza dla mieszkańców osiedla Marszowice.

Premier Donald Tusk reaguje

Dodał również, że sprawa będzie szczegółowo wyjaśniana. Prezeska Wód Polskich zaapelowała do wojska o monitorowanie sytuacji wokół zbiornika Mietków, obawiając się możliwych przesiąków. Poinformowała także, że odpływ wody z tego zbiornika został zmniejszony, co ma na celu ochronę miasta Nysa.

"W niedzielę doszło do niekontrolowanego przelania się wody przez koronę tamy przy elektrowni wodnej Lubachów. Stało się to po jednym z największych w historii dopływów wody do zbiornika, niemożliwym do kontroli" – brzmi treść wpisu.