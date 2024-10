Czy możliwe jest, że legendarna Atlantyda nie spoczywa na dnie oceanu, ale w sercu afrykańskiej pustyni? W najnowszym odcinku "Biura Tajemnic" Bartosz Migas przygląda się tej nieoczywistej hipotezie o mitycznej Atlantydzie.

Legenda o Atlantydzie od wieków fascynuje ludzi na całym świecie. Opowieść o wysoko rozwiniętej cywilizacji, która zniknęła w wyniku kataklizmu, pobudza wyobraźnię i inspiruje poszukiwaczy przygód. Choć wielu uważa ją za fikcję literacką, nie brakuje zwolenników teorii, że Atlantyda istniała naprawdę. Jedna z hipotez sugeruje, że pozostałością po niej jest struktura Richat w Mauretanii, zwana Okiem Sahary. Czy to możliwe, że zaginiony ląd znajduje się w miejscu, które dziś jest pustynią?

Mityczna Atlantyda według Platona

Historia Atlantydy pojawia się po raz pierwszy w dialogach Platona – "Timajosie" i "Kritiasie". Filozof opisuje potężne miasto-państwo, które istniało 9 tysięcy lat przed Solonem, czyli około 9600 lat p.n.e. Atlantyda miała być wyspą na Oceanie Atlantyckim, zamieszkaną przez zaawansowaną cywilizację. Jej mieszkańcy, początkowo żyjący w harmonii z bogami, z czasem stali się chciwi i żądni władzy, co doprowadziło do ich upadku. W wyniku wielkiego kataklizmu wyspa miała zatonąć w ciągu jednego dnia.

Platon opisuje Atlantydę jako miasto zbudowane z koncentrycznych kręgów lądu i wody, z centralnie położoną świątynią Posejdona. Informacje o jej wielkości, strukturze i położeniu są szczegółowe, co dla niektórych stanowi dowód na to, że filozof opisywał rzeczywiste miejsce.

Struktura Richat – Oko Sahary

Struktura Richat to naturalna formacja geologiczna o średnicy około 40 kilometrów, znajdująca się w Mauretanii. Z lotu ptaka przypomina ona koncentryczne kręgi, co skłoniło niektórych badaczy do porównania jej z opisem Atlantydy. Zwolennicy tej hipotezy wskazują na następujące argumenty: