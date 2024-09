Polskie kino w ostatnich latach jest w świetnej formie, ale z nostalgią wspominamy dzieła rodzimej kinematografii sprzed lat. Kultowe, uwielbiane, niektóre przejmujące, inne bawiące do łez. Kultowe filmy mają też to do siebie, że często mają kultowe cytaty. Takie, które pamiętamy od lat i w mig kojarzymy. Ba, może nawet weszły już do języka potocznego? Takie właśnie znalazły się w naszym filmowym quizie.